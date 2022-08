"S’il fait encore aussi sec jusqu’en septembre ce sera pire qu’en 1976 !"

Cela fait maintenant des semaines que cela dure : un soleil de plomb, des températures dépassant régulièrement les 30 degrés et des semaines sans une seule goutte de pluie. "Nous subissons une sécheresse qui se rapproche de l'été caniculaire de 1976", a déclaré le Professeur en hydrologie Patrick Willems dans l’émission "Terzake" (VRT).

"Si l'on examine les prévisions, cela va dans le sens de 1976 et cela pourrait même s'empirer. Si le temps reste sec jusqu'en septembre, la situation pourrait devenir encore plus extrême."

La fréquence croissante des sécheresses est due au changement climatique. "De toute façon, cela va se produire plus fréquemment à l'avenir, et peut-être même de manière plus extrême encore qu'aujourd'hui", avertit Patrick Willems. "Nous allons devoir nous armer contre ce genre de phénomène".

Comment s'armer contre la sécheresse ? "Cela signifie qu’il faudra retenir beaucoup plus d'eau quand il pleut."

Patrick Willems énumère une série de mesures : végétaliser les sols, faire en sorte que l’eau des villes et des communes puisse s'infiltrer, permettre à davantage d'eaux usées d'être réutilisées par l'industrie et installer davantage de citerne d'eau de pluie dans les habitations. "Si nous faisons tous cela, nous pouvons réduire de moitié la demande totale en eau potable en Flandre."

La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), prépare son "Blue Deal", le plan d'action flamand contre la sécheresse. "Nous y travaillons déjà", reconnaît Patrick Willems, "mais nous devons vraiment commencer à passer à l'échelle supérieure".



Le "Blue deal" est un accord qui a été conclu pour la Flandre. Conformément à cet accord, la Flandre alloue des ressources pour s’attaquer au problème de la sécheresse de manière structurelle.»