Une cinquantaine d’influenceurs rappelés à l’ordre par le SPF Economie

Une cinquantaine d'influenceurs ont récemment reçu un avertissement de la part du gouvernement. Le SPF Economie leurs rappelle qu'ils doivent indiquer leur adresse et un numéro d'entreprise sur leurs profils sur les réseaux sociaux. Depuis quelques mois, c'est obligatoire pour toute personne qui fait de la publicité en ligne et qui est rémunérée pour le faire. "Je ne vais le pas faire", a écrit Acid, l'un des plus célèbres influenceurs de Flandre.