Interdiction permanente de fumer et de faire du feu dans les forêts et zones naturelles en Flandre

En raison de la sécheresse persistante, le risque d'incendie augmente. Pour l'instant, le code de risque orange s'applique dans toutes les provinces. Cela signifie, entre autres, qu'il est interdit de faire du feu et de fumer.

La ministre Zuhal Demir dispose maintenant d'un décret qui proclame une interdiction générale de fumer et de faire du feu dans les forêts et les zones naturelles flamandes. "Cette mesure s'appliquera tout au long de l'année et facilitera également l'application de la législation", ajoute-t-elle. Les feux de camp et les barbecues restent cependant possibles dans les zones délimitées et les zones de bivouac, si les codes de risque le permettent.

Ces dernières années, nous avons déjà vu ce que la sécheresse peut provoquer comme catastrophe. Le risque d'incendie et même les incendies réels nous ont touchés, et cela ne changera pas à l'avenir compte tenu des changements climatiques", déclare la ministre. "D'autre part, les mégots de cigarettes sur le sol sont également monnaie courante dans nos réserves naturelles, avec toutes les conséquences que cela implique. La Flandre a déjà si peu de nature, nous devons donc tout faire pour la protéger au mieux."

Zuhal Demir, avec Natuur en Bos, réitère l'appel à être très prudent dans les forêts et la nature, en vue de la vague de chaleur annoncée la semaine prochaine. Il est également très important de ne pas laisser traîner de déchets. Un morceau de verre peut provoquer un effet de loupe et déclencher un incendie.