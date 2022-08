La semaine prochaine sera la plus chaude de 2022 avertit l’IRM

Si ce dimanche nous atteignons des températures jusqu'à 25 degrés, les jours suivants cela va augmenter et à partir de mercredi les maxima atteindront 30 degrés voire plus par endroit. Cette vague de chaleur devrait durer un certain temps.

En tout état de cause, nous sommes confrontés à la semaine la plus chaude de 2022", déclare David Dehenauw de l’IRM. "Les températures atteindront 30 degrés et plus entre mercredi et lundi. Après cela, il semble que le temps sera un peu plus frais, mais pas encore froid, avec environ 25 degrés."

La semaine à venir sera également très sèche, ce qui aggravera la sécheresse actuelle. Au cours de la semaine suivante, il pourrait y avoir un peu de pluie. Mais David Dehenauw n'est pas optimiste. "Ce ne sera pas suffisant de toute façon."