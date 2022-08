La SNCB met en service des trains supplémentaires vers la Côte cette semaine

Bien que cette semaine s’annonce comme la plus chaude de l’année 2022, les nuits ne devraient en majorité pas connaitre de températures tropicales, "sauf pendant le week-end il pourrait y avoir une ou deux nuits vraiment chaudes", annonce le météorologue Frank Deboosere (VRT). Ce sont des nuits où la température ne descend pas sous 20 degrés. Cette chaleur nocturne devrait affecter avant tout les villes et moins les régions rurales.

"Comparé au 21 juin, nous avons maintenant déjà une heure et demie de lumière du soleil en moins par jour", puisque les jours raccourcissent et les nuits s’allongent, explique Frank Deboosere (photo). Ce qui permet à la température de baisser davantage pendant la nuit et donc d’avoir moins de nuits tropicales qu’au début de l’été. Le météorologue Bram Verbruggen (VRT) s’attend d’ailleurs à des différences de 15 degrés entre le jour et la nuit, cette semaine.

Cette année, nous avons déjà eu quatre nuits tropicales en Belgique. "C’est beaucoup quand on sait qu’au cours des 30 dernières années on avait en moyenne 1,4 nuit tropicale par an chez nous", précise Frank Deboosere. En 1976, lors de l’été de canicule, il n’y avait eu que deux nuits tropicales. Le record a été jusqu’à présent l’année 2019, avec 6 nuits tropicales où la températures n’est pas descendue sous les 20 degrés. Ce record pourrait donc être égalé le week-end prochain.