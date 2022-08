Les intrusions sur le champ de tir Groot Schietveld seront poursuivies pénalement

Le Groot Schietveld, qui se trouve sur le territoire de Brasschaat, Brecht et Wuustwezel (province d'Anvers), est une zone interdite aux civils. Comme l’indiquent notamment des panneaux avec une tête de mort, des drapeaux rouges et des barrières aux entrées du terrain. Le bataillon qui y est basé souligne qu'il s'agit d'une zone de tir active, que des munitions non explosées y sont stockées et que des exercices militaires y ont lieu.

A cela s'ajoute le risque d'incendie. Le 23 avril 2021, un grave incendie s'était produit sur le site à Brecht. Selon la ministère de la Défense et la police, depuis l'éclatement de la crise du coronavirus, beaucoup de personnes aiment s'y promener. Des mouvements de jeunesse s'y rendent également. "Nous avons lancé des campagnes de sensibilisation à plusieurs reprises pour faire prendre conscience aux gens des dangers du champ de tir", explique le lieutenant-colonel Erik Verstraelen. "Malheureusement, nous constatons que la situation ne s'est pas améliorée. Rien qu'au cours des deux dernières semaines, nous avons enregistré plus de 142 violations, dont un incendie volontaire."