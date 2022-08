Les refuges inquiets de la canicule: "Un nombre record d’animaux affaiblis nous sont amenés"

Les refuges pour oiseaux et animaux qui vivent en liberté tirent la sonnette d’alarme face à la persistance des températures élevées et de la sécheresse. La semaine dernière un nombre record d’animaux leur ont été amenés pour être soignés. Ils sont affaiblis par le manque de nourriture et d’eau. Alors qu’une nouvelle canicule s’annonce pour cette semaine, les refuges appellent la population à prendre des mesures simples de prévention, pour aider les petits animaux qui vivent en liberté.