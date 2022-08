Pas encore de mesures accrues contre la sécheresse en Flandre, "mais la situation est grave"

La Cellule sécheresse de la Région flamande se réunira à nouveau le jeudi 18 août. Ce comité est composé de gouverneurs mais aussi de représentants dans le domaine de l'eau et de sa gestion notamment au sein des pouvoirs publics. Il se réunira chaque semaine pour évaluer la situation.

La VMM demande que l'eau potable soit utilisée avec parcimonie bien que son approvisionnement soit encore suffisant actuellement. "Tout le monde devrait faire preuve de créativité pour économiser l'eau, même les villes et les communes peuvent montrer l'exemple. Nous ne savons pas combien de temps la sécheresse va durer", a souligné Katrien Smet.

Il semble effectivement que cette période pourrait encore se prolonger. L’Institut royal de météorologie (IRM) prévoit pour les prochains jours la première vague de chaleur de l’année et dès mercredi le code orange sera en vigueur, en raison de la canicule. Depuis ce lundi, une interdiction généralisée et permanente de fumer et de faire du feu dans les zones boisées et naturelles de Flandre est entrée en vigueur.

A cause de la sécheresse, le niveau de la nappe phréatique en Flandre a continué à baisser, tout comme les débits des cours d’eau non navigables. Dans 18% des points de mesure, le débit moyen pour 14 jours est même historiquement bas. La VMM ajoute que la réserve d’eau du robinet est par contre encore suffisante.