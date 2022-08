Pour la première fois en 18 mois, le nombre d’offres d’emploi diminue en Flandre

Au cours des douze derniers mois, le VDAB a reçu 406.073 offres d'emploi, soit une hausse de 36,3% sur base annuelle. Cette croissance atteignait 41,9% en juin.

La baisse au mois de juillet a particulièrement concerné les personnes peu qualifiées (-8,4%) et hautement qualifiées (-3,3%). Le secteur primaire et celui de la métallurgie ont enregistré une diminution des offres de quelque 50%, contre 6,7% d’offres d’emploi en moins dans les secteurs de l'Horeca et du tourisme.