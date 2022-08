Quatre arrestations après la découverte de drogues et 100.000 euros à Anvers

Au cours d’une série de contrôles menés dans des commerces à Anvers et Deurne (district d’Anvers), la police a interpellé quatre personnes soupçonnées d'infractions liées à la drogue. Les enquêteurs ont saisi du cannabis et d’autres types de stupéfiants, ainsi qu'une somme totale de plus de 100.000 euros en liquide, répartis dans différentes habitations et surfaces commerciales.