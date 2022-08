Le statut de flexi-job gagne en popularité avec la fin de la crise sanitaire

D’après les statistiques de la Sécurité sociale (ONSS), entre 2017 et 2021 le nombre de personnes travaillant dans l’Horeca ou le commerce de détail (depuis 2018) sous le statut de flexi-job est passé de 26.312 à 83.707. Et en moins d’un an, le nombre de personnes travaillant sous ce statut a encore largement augmenté, pour dépasser les 100.000. Ce statut est de plus en plus populaire auprès de celles et ceux qui cherchent à arrondir leurs fins de mois, écrivent les quotidiens L'Echo et De Tijd. Cet engouement s’explique aussi par la fin de la crise sanitaire et l’allongement de l’espérance de vie.