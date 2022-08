Une vague de chaleur "grand format" a débuté et pourrait durer huit jours

L'IRM a placé le pays en code orange dès mercredi et conseille à la population de boire régulièrement, de se vêtir légèrement, de fractionner ses portions alimentaires, de privilégier des endroits frais et de fermer portes et fenêtres pour éviter que la chaleur extérieure n’entre dans les bâtiments.

"Nous sommes partis pour une canicule de grand format", précisait Bram Verbruggen, l’un des Messieurs Météo de la VRT "Dès mercredi, les températures atteindront 30 degrés ou davantage. Le pic de chaleur est attendu pour le week-end, avec 34 à 35 degrés". Ce n’est qu’à partir de lundi prochain que le temps se rafraichira légèrement et qu’il pourrait y avoir de l’orage.

Bonne nouvelle cependant : l’humidité de l’air sera limitée, ce qui rend la chaleur plus supportable. Les nuits seront également relativement fraiches, avec des minima sous les 20 degrés. Et comme les nuits se rallongent progressivement, elles ont davantage le temps de se rafraîchir.