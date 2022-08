Bruxelles investit 6 millions d'euros dans la rénovation du stade Roi Baudouin

Dans la tribune 1, les travaux concerneront notamment les vestiaires et la salle presse (1 million d'euros). Les 50.000 sièges seront changés pour des places avec des dossiers plus hauts afin de répondre aux normes UEFA (3 millions d’euros). Enfin, la piste d'athlétisme bénéficiera d'un nouveau revêtement (2 millions d’euros).

Selon l'échevin des Sports, les marchés sont lancés et les travaux devraient commencer dans le courant du premier semestre 2023, après le Memorial Van Damme (photo archives) et les derniers matchs des Diables Rouges pour la Coupe du monde. La piste d'athlétisme n'a plus été rénovée depuis 12 ans.

"C'est un coût important, mais ce n'est pas une rénovation totale. Pour cela, il nous faut plus de moyens et la Ville de Bruxelles ne peut pas le faire seule", a commenté Benoît Hellings. "Les travaux de rénovation étaient déjà dans le pipeline. A présent, ils se concrétisent vraiment", a précisé l’échevin.