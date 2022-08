Canicule : la Dodentocht raccourcie de 100 à 65 km, pour la première fois en 53 ans

Le SPF Santé publique a imposé que la course termine à 13h, avant la plus grosse chaleur, faute de l’annuler complètement. Les organisateurs ne pouvaient donc qu’en réduire le parcours. Ils prévoient aussi des distributions supplémentaires d’eau sur le parcours et des postes de contrôle avec distribution gratuite de crème solaire et des zones d’ombre.

"Nous devons veiller à ce que la Dodentocht reste un événement digne et pas une épreuve qui fait des morts", soulignait Marcel Van der Auwera du SPF Santé publique. Quelque 13.000 marcheurs et joggeurs se sont à nouveau inscrits. C’est la limite autorisée par les organisateurs.

La Croix Rouge salue la décision du ministère de la Santé publique. "Il vaut mieux éviter de faire de gros efforts physiques par des températures aussi élevées. C’est évidemment différent pour chaque individu, en fonction de la façon dont il supporte la chaleur et il est entrainé. Mais en réduisant le parcours, nous courrons moins de risques", soulignait Joachim Deman, porte-parole de la Croix Rouge de Flandre. Celle-ci est toujours largement sollicitée pour soigner des marcheurs lors de la Dodentocht.