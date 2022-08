Dès jeudi, code rouge en Flandre face au risque d'incendies dans la nature

Ces dernières semaines, les récits de "petits incendies" ont été fréquents, souligne l'Agence flamande Nature et Forêts. Celle-ci "comprend" que des personnes recherchent la fraîcheur en forêt, mais demande à tout le monde de "faire preuve de bon sens".

Ce mercredi, c’est le code orange qui est encore en vigueur pour les zones naturelles et forêts, mais il fera place au code rouge dès jeudi, à 9h, pour l’ensemble des provinces flamandes. Le code rouge correspond au risque le plus élevé d’incendie dans les zones naturelles et boisées.

Concrètement, cela signifie que l’accès à ces zones est déconseillé, sans être interdit. Il est par contre strictement interdit de fumer ou d’allumer un feu dans ces zones touchées par la canicule et la sécheresse. L’Agence conseille aussi de ne laisse aucun déchet dans la nature ou en forêt. Un simple bout de verre peut en effet sur lequel tomberait un rayon de soleil peut en effet mettre le feu à de la végétation sèche.

Par temps de code rouge, les gardes nature et forestiers sont particulièrement vigilants. Si un incendie se déclare, les pompiers arrivent toujours avec du renfort et du matériel important. Les tours d’observation (photo) seront autant que possible occupées.