En Flandre, les urgences sont plus fréquentées qu'avant la crise sanitaire, et débordées de travail

Les temps d’attente s’allongent non seulement chez les généralistes, mais aussi chez les médecins spécialistes qui travaillent dans les hôpitaux. D’une part, il faut rattraper les rendez-vous qui avaient dû être postposés en raison de l’épidémie de coronavirus et le report de certaines opérations. Et d’autre part, des postes de gériatres et de neurologues, notamment, restent vacants.

Il est également question de problèmes de santé mentale, de charge psychosociale qui pèse plus lourd à beaucoup de patients ("qui viennent alors aux urgences aux moments de crise"), et d’autre part de problèmes de dépendance à l'alcool ou aux drogues. "Il y a beaucoup de gens qui avant l’épidémie étaient en situation instable et que la crise sanitaire a davantage déstabilisés, à cause de l’isolement et la solitude. Nous en voyons les conséquences aussi aux urgences", expliquait à VRT NWS le docteur Tom Schmitz de l’hôpital Jan Portaels de Vilvorde.

La pression sur les services d'urgence ne fait en tout cas que croître, d’autant plus que "les départs nombreux d’infirmiers sont de plus en plus inquiétants", indique le docteur Tom Schmitz. "Dans mon service d’urgences, huit infirmiers d’une équipe de 26 personnes ont donné leur démission en huit semaines. Entretemps, nous avons engagé quatre nouveaux infirmiers et nous avons adapté notre façon de travailler - en triant davantage les patients -, ce qui nous permet actuellement encore de faire face aux flux de patients".

Les médecins urgentistes plaident donc pour une collaboration plus poussée entre les généralistes et les urgences - comme cela se fait déjà à Vilvorde et dans certaines autres régions - et pour une amélioration des conditions salariales et de travail des infirmières urgentistes. Le gouvernement fédéral a déjà approuvé l’octroi d’une prime annuelle aux infirmiers et infirmières spécialisés.