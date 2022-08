Le CEO de Thalys présente des excuses pour les incidents des dernières semaines

"Ce n'est certainement pas le niveau de service que nous voulons offrir à nos clients", écrit Jacques Damas. Plusieurs trains Thalys se sont trouvés à l'arrêt au cours des dernières semaines, ce qui a contraint les voyageurs à parfois devoir patienter longtemps avant que les problèmes soient résolus (photos ci-dessous). Les incidents ont été attribués à la chaleur (19 juillet), à un incendie près des voies (24 juillet) et à une collision avec un animal (29 juillet).

"Même si les causes sont indépendantes de notre volonté, nous devons faire en sorte que ces incidents aient le moins d'impact possible sur vous, le voyageur", déclare le CEO de Thalys. L'organisation "n'était pas assez forte pour faire face à l'intensité et à l'accumulation des perturbations", admet Jacques Damas.

Entretemps, Thalys a pris des mesures. La société ferroviaire a ainsi réduit son offre et élaboré un "plan d'entretien approfondi" pour les trains. Les passagers les plus fortement touchés se sont vu offrir une "compensation plus généreuse", selon la compagnie. "Nous prenons des mesures fondamentales pour améliorer nos processus de gestion de crise", a ajouté l’administrateur-délégué.

Thalys opère en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. La société fait depuis récemment partie du groupe Eurostar basé en Belgique, dont la SNCB est l'un des actionnaires (18,5 %). A terme, la marque Thalys disparaîtra.