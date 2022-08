Une partie des trams anversois à l'arrêt en raison de la canicule

De Lijn suspendra une nouvelle fois une partie des trams anversois en raison de la canicule, annonce ce mercredi la société régionale flamande de transport en commun. Une grande majorité des vieux trams PCC ne sont pas équipés de climatisation ou d'air conditionné et seront donc à l'arrêt entre 13h et 19h de jeudi à dimanche. Les trams Albatros et Hermelijn, plus récents, ne pouvant pas remplacer tous les trams suspendus, plusieurs trajets seront annulés.