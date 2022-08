La première édition du Doel Festival de techno obtient un permis définitif

La commune de Beveren, en Flandre orientale, a octroyé un permis définitif pour la première édition du Doel Festival, annonçait ce jeudi l'organisation de l'événement. Celui-ci se tiendra les 17 et 18 septembre dans le village de polders réputé pour son patrimoine nucléaire. Un village qui a presque été rayé de la carte à cause de l’extension du port anversois. Mais le gouvernement flamand en analyse actuellement les possibilités de reconstruction. Des habitants de Doel sont inquiets face à l’organisation d’un festival de musique et ont décidé de porter plainte en justice.