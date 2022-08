Les maisons de repos et soins manquent de personnel, surtout dans le Limbourg et en Flandre occidentale

Un dixième des maisons de repos et de soins de la province du Limbourg connait un manque criant de personnel. Les résidences concernées sont obligées de fermer certaines sections, de réorganiser des groupes, ou de demander à des kinésistes et ergothérapeutes de remplacer du personnel manquant. Elles envisagent maintenant même de suspendre les admissions de nouveaux résidents.

"Tout d’abord il y a un problème de vieillissement de la population. Il y a de plus en plus de seniors qui ont besoin de soins et d’assistance intenses. Et ce sera le cas encore pendant très longtemps. Mais le vrai problème est celui du manque de personnel", indiquait Klaartje Theunis, directrice du personnel de Zorgnet-Icuro, l’organisation faîtière flamande des hôpitaux.

"Après l’épidémie de coronavirus, nous avons constaté que les maisons de repos et soins et les hôpitaux ont perdu beaucoup de personnel. La population a applaudi le secteur des soins de santé, mais après les applaudissements beaucoup de gens ont disparu. Nos soignants étaient au bout du rouleau et ont souvent décidé de faire une autre activité professionnelle. Soit parce qu’ils étaient tombés malades, soit parce qu’ils n’en pouvaient plus. On constate donc évidemment maintenant une pénurie de personnel, tant dans les hôpitaux que les maisons de repos et soins", précisait Klaartje Theunis.

"Nous constatons aussi que certaines maisons de repos songent à suspendre temporairement l’accueil de nouveaux résidents. Elles veulent offrir autant d’aide que possible, mais pour le moment elles ne parviennent pas à répondre à toutes les demandes. Si nous voulons des soins de qualité, nous sommes obligés de faire une sélection. Ce sont parfois des choix très difficiles", indique Klaartje Theunis.