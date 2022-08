Nouveau quai "Willems" à Balen, pour une navigation intérieure durable

Selon une étude, trois millions de tonnes supplémentaires de marchandises - correspondant à 160.000 trajets en camion - pourraient être transportées par les petites voies navigables. Mais il faudrait pour cela convaincre une large part des entreprises de l'efficacité du "transfert modal".

"Avec l’exemple du quai Willems, nous voulons convaincre les entreprises d'opter pour un transport durable via la voie d'eau", expliquait la ministre Lydia Peeters. "Au cours des trois prochaines années, la Flandre investira 13 millions d'euros par an - soit un total de 39 millions d'euros - dans la construction de quais."

La ministre de la Mobilité prévoit, en outre, une enveloppe de 16 millions d'euros pour des travaux de dragage sur les petites voies navigables. La toute nouvelle zone de chargement et de déchargement sur le quai Willems devrait donc signifier le point de départ d'une série d'autres "accès" à l'autoroute de l'eau.

"Nous avons maintenant un quai de chargement et déchargement à part entière, où les grues et les bateaux sont nettement plus proches les uns des autres", expliquait encore le directeur de l’entreprise de construction, Benny Loots. Pour les cyclistes, la situation sera également plus sûre : leur piste passe maintenant à 200 mètres du nouveau quai et ils n’approcheront ainsi plus les activités de chargement et déchargement de Willems.