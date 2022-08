Nouvelle explosion à Borgerhout : la façade d'une maison soufflée

“Ces faits sont particulièrement inquiétants pour les habitants de Borgerhout. Ils commencent réellement à ne plus se sentir en sécurité", réagissait ce jeudi la bourgmestre du district de Borgerhout, Marij Preneel (Groen). "Je trouve que l’administration communale doit prendre ses responsabilités. Elle prend actuellement les choses trop à la légère".

“Les riverains ont l’impression que c’est la guerre dans la ville. Ils ont peur de sortir de chez eux. Je pense que la police doit être plus à l’écoute et il faudrait un agent de quartier qui connait les lieux à la perfection et qui fait des rondes, à pied ou à vélo. Mais l’administration communale vient de le supprimer", indiquait Marij Preneel.

La bourgmestre de district estime que l’actuelle "guerre contre la drogue" menée par la ville d’Anvers ne fonctionne pas. "Bien entendu, il s’agit d’un problème international. Il faut bien réfléchir à la façon dont on attaque le problème des drogues dans son ensemble. C’est une question à poser aux criminologues. Moi je vois avant tout ce qui se passe dans les quartiers, et la peur des habitants et la mienne. Il faut que cela cesse".

Au cabinet du bourgmestre anversois Bart De Wever (N-VA) on renvoie à sa réaction lors d’une précédente explosion à Deurne. "Je veux réitérer mon appel au parquet et à la police : en raison d’un manque d’effectifs et de moyens, nous menons un combat inégal. Le gouvernement fédéral ne considère pas la criminalité organisée comme l’une de ses priorités", avait déclaré De Wever à l’époque. Ce qu’avait démenti la ministre fédérale de l’Intérieur, Annelies Verlinden.