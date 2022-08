Plus de 200 menaces liées au terrorisme ou l'extrémisme signalées en 2021 en Belgique

En mai et juin 2021, l'Ocam avait en effet placé le niveau de menace à quatre, soit le plus élevé, pour la traque du militaire armé Jürgen Conings (photo). Le niveau 4 ou "très grave" signifie que la menace est "sérieuse et imminente". Le quadragénaire était en effet répertorié comme "extrémiste potentiellement violent". Le fugitif avait menacé de s'en prendre aux structures de l'État, à une mosquée et à plusieurs personnalités, dont le célèbre virologue Marc Van Ranst. Le militaire avait finalement mis fin à ses jours durant la traque, et son corps avait été retrouvé à la fin du mois de juin.

En parallèle, l'Ocam avait aussi évalué la menace générale qui pesait sur le pays et celle-ci était par contre restée inchangée, à un niveau 2 ou moyen. Dans le détail, un peu plus de 50% des menaces recensées l'an dernier ont été évaluées d'un niveau 1, c'est-à-dire faible. Un tiers a présenté un profil moyen, de niveau 2. La grande majorité des signalements de menace ont un profil de 'lone actor', c'est-à-dire d'un individu qui souhaite agir seul. La plupart de ces acteurs isolés n'ont aucun lien structurel avec des groupes terroristes ou extrémistes, précise l'Ocam.