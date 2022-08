Une bande de voleurs de voitures démantelée: dix arrestations en Flandre

"La bande est soupçonnée de plusieurs vols et tentatives de vols de voitures dans les arrondissement de Hal-Vilvorde, Charleroi et Nivelles", détaillait une porte-parole du parquet. "Les suspects louaient des voitures en France avant de se déplacer chez nous. Ils ciblaient les marques Toyota, Peugeot et Citroën. Les véhicules volés étaient acheminés au camp de base du clan, à Ittre, avant d'être répartis ailleurs."

La police a pu appréhender un premier suspect lundi soir à Leeuw-Saint-Pierre, à bord d'un véhicule qui avait été volé en France. Mardi soir, la police a effectué une descente au QG des voleurs présumés à Ittre et y a mis la main sur les neuf autres suspects. Un véhicule récemment volé se trouvait aussi sur place.

Onze faits perpétrés depuis le 26 juillet peuvent être attribués à la bande. L'enquête devra déterminer si d'autres faits sont liés à ce trafic, précise le parquet. Les dix suspects ont comparu mercredi et jeudi devant le juge d'instruction qui les a placés sous mandat d'arrêt.