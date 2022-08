Des travailleurs illégaux découverts lors de l'installation d'un festival à Wachtebeke

Le contrôle a été effectué par l'Inspection du travail dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et l'exploitation économique. "Après avoir contrôlé seulement une petite partie des travailleurs, il s'est avéré que onze employés du même sous-traitant ne possédaient pas de permis de séjour et pas permis de travail ou de carte professionnelle", a indiqué la police. "Les onze hommes ont été arrêtés administrativement. L'un d'eux vivait dans notre pays depuis onze ans et un autre depuis six ans. Un certain nombre d'entre eux ont été difficiles à interroger en raison des différences linguistiques."

Les employés travaillaient comme sous-traitants d'une organisation portugaise qui, elle-même, avait été recrutée par un sous-traitant belge. "C'est un modus operandi fréquemment utilisé", a expliqué la police". En faisant travailler des personnes par l'intermédiaire d'une entreprise enregistrée dans l'Union européenne ou dans un pays avec lequel un accord a été conclu et en prétendant que ces travailleurs ont une carte de séjour dans ce pays, ils espèrent qu'on ne découvre pas, en cas de contrôle, qu'il s'agit de travailleurs illégaux ou de victimes de traite des êtres humains.

Même si ces travailleurs reçoivent un salaire - souvent trop bas - leurs employeurs ne payent aucune cotisation sociale, ce qui veut dire que les employés n'ont aucun droit social. L'absence de permis de séjour et de travail les place également dans une position vulnérable et ne permet pas de garantir leur sécurité et leur bien-être au travail.

L'Auditorat du travail de Gand mènera une enquête complémentaire sur les faits. Quelques heures après leur arrestations, les onze Brésiliens ont été libérés. Les responsables risquent de lourdes amendes et des peines de prison pouvant aller jusqu'à trois ans.