La Raffinerie Tirlemontoise met de l'eau à disposition d'agriculteurs

L'entreprise basée à Tirlemont (Brabant flamand) se préoccupe depuis des décennies de la récupération de l’eau utilisée dans son processus de fabrication. L’eau est purifiée sur place depuis les années 1980. L'or bleu qui est mis à disposition des agriculteurs depuis 2018 est récupéré lors de la transformation des betteraves sucrières, qui contiennent près de 80% d'eau. Cette eau ne convient pas pour la consommation humaine mais peut très bien être utilisée pour l'arrosage ou l'irrigation.

"L’eau fait partie de l’ADN de la raffinerie", explique son directeur Jan Ingels. "Pendant la transformation des betteraves sucrières, nous récupérons l’eau et la réutilisons pour laver ou comme eau de traitement". Le flux d’eau dans la fabrique est géré de façon optimale, récupéré là où c’est possible et purifié. A la fin du processus, il reste de l’eau résiduelle, que la Raffinerie Tirlemontoise met donc à disposition pour l’arrosage.

En raison d’une demande croissance due à la sécheresse, la raffinerie étend ses projets. Elle veut ainsi récupérer et épurer encore davantage d’eau. Avec la coopération de la compagnie flamande d’eau potable Watergroep, la fabrique veut à l’avenir proposer de l’eau potable à 10.000 familles. Le projet a été baptisé "Tiense Watervelden" (ou ‘les champs d’eau de Tirlemont’ en français).