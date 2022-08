La trappiste de Westvleteren retrouve une étiquette : "Une petite révolution"

Entre la Première et la Deuxième Guerres mondiales les bouteilles de Westvleteren étaient encore munies d’étiquettes. Peu après la fin du Deuxième conflit mondial, les moines de l’abbaye Sainte-Sixte décidèrent de confier une partie de la production à une brasserie voisine. Celle-ci mettait des étiquettes sur les bouteilles. "Mais les bouteilles qui étaient produites dans l’enceinte de l’abbaye ne recevaient pas d’étiquette", précise le frère Godfried, l’actuel prieur de l’abbaye.

"Même quand les moines ont repris en 1992 l’entière production de leur trappiste, ils n’ont plus mis d’étiquette et veillé à ce toutes les informations nécessaires soient résumées sur la capsule des bouteilles". Mais 75 ans après la disparition des étiquettes, les moines changent d’avis.

"C’est une petite révolution", reconnait le frère Godfried. "Nous l’avons longuement murie. Aujourd’hui, les buveurs de bière veulent être informés autant que possible sur le produit qu’ils consomment. Pour les bières il n’y a pas d’obligation légale à mentionner l’entière liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Mais nous avons décidé de le faire. Or la capsule est trop petite pour cela. Cette information sera donc reprise sur les étiquettes".

Les moines trappistes souhaitent donc, par cette démarche, répondre à la demande de plus de transparence autour de la fabrication des produits alimentaires. La fédération des Brasseurs belges nuance l'absence d'obligation légale à apposer sur une étiquette. Les bières de Westvleteren ne sont vendues qu'à l'abbaye et toute revente du produit est interdite. Elles n'entrent donc pas dans le circuit de distribution classique, précise Krishan Maudgal, directeur des Brasseurs belges.