Variole du singe : la Flandre active la ligne d’information 1700

Le gouvernement flamand a annoncé ce vendredi matin l’ouverture d’une ligne d'information gratuite sur le virus de la variole du singe (également connu sous le nom de Monkeypox). "Toute personne ayant des questions ou souhaitant obtenir des informations sur le virus de la variole du singe peut désormais composer le 1700 tous les jours de la semaine, entre 9h et 19h, pour obtenir des informations générales sur l'épidémie ou poser des questions sur les mesures de prévention, les tests et la vaccination", a indiqué la ministre flamande du Bien-être et de la Santé publique, Hilde Crevits.

Pendant l'Antwerp Pride, qui se déroule à Anvers du 10 au 14 août, des campagnes de sensibilisation ciblées seront effectuées. Une permanence téléphonique sera par ailleurs exceptionnellement assurée durant l'événement. Sensoa, le Centre flamand d’expertise pour la santé sexuelle, distribuera à Anvers des cartes avec un code QR renvoyant à un site internet reprenant toutes les informations nécessaires sur la variole du singe.

La ministre Crevits souligne aussi l’importance du traçage de contacts pour contrecarrer la propagation du virus. Ce traçage est effectué par l’Agence flamande Soins et Santé. Elle appelle les personnes qui sont contaminées à renseigner autant de contacts que possible à l’Agence. "Il est important pour moi que nous atteignons les personnes qui courent le plus de risques. Pour le traçage des contacts, je leur conseille d’être ouvertes. Si vous connaissez vos partenaires, faites-le savoir, afin que ces personnes puissent à leur tour être contactées et que la propagation soit stoppée". Les citoyens qui préfèrent communiquer de façon anonyme peuvent le faire via www.partneralert.be.