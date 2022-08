Bien qu’écourtée de 35 km, la Dodentocht s’avère un succès : 9.500 participants à l’arrivée

Louis Moons de la Croix Rouge de Flandre a vu un certain nombre de participants qui sont tombés dans les pommes, même après la ligne d’arrivée. "Cette nuit, c’était assez calme. Seules quelques personnes ont été emmenées à l’hôpital pour un contrôle général. Mais plus tard, nous avons eu plus d’affluence. Avant tout des pertes de connaissance. Les gens terminent leurs 65 km, vont s’asseoir et veulent boire quelque chose, mais ils transpirent. C’est alors qu’ils ressentent un coup de chaleur".

Ilse Robyn de l’organisation estime que les changements de températures représentaient aussi un danger. "Il a fallu longtemps avant qu’il fasse moins chaud cette nuit. Et puis le matin les températures sont très vite remontées. La transition a engendré pas mal d’abandons".

La plupart des participants se sont montrés satisfaits de leur prestation. "C’est la onzième fois que je participe à la Dodentocht. C’est une sorte d’addiction. On est entrainé. Cette année il faisait vraiment chaud, donc je comprends que le parcours ait été écourté", commentait une participante. "Ils sont tous si fiers et persévèrent jusqu’à ce qu’ils s’écroulent", racontait Laura qui aide à l’encadrement. "Nous leur demandons à combien d’éditions ils ont déjà participé et leur donnons une médaille avec ce chiffre. Le plus élevé était 48 participations".