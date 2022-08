L' avocat Van Steenbrugge dément toute implication dans l'affaire de drogue à Lendelede

Walter Van Steenbrugge souligne qu’il n’est lié d’aucune manière à une quelconque organisation criminelle. "Dans l’affaire, j’ai défendu les intérêts de mon client de manière 100% correcte et professionnelle", écrit l’avocat de renom international. Il affirme n’avoir jamais été entendu dans ce dossier par le juge d’instruction, ni n’avoir été suspecté.

Van Steenbrugge déclare se sentir visé par le procureur général, qui veut le poursuivre en justice. Il établit même un lien avec le grand procès autour de la mort par euthanasie de Tine Nijs, en 2020, dans lequel son client - le médecin qui avait donné l’euthanasie - a été acquitté. Le procureur qui veut le traduire maintenant en justice était aussi intervenu dans l’affaire d’euthanasie. Une affaire qui avait été suivie par un acquittement pour Van Steenbrugge, accusé de diffamation pendant le procès à l’encontre du frère René Stockman, le supérieur de la congrégation des Frères de la Charité.

"La justice et la conduite de procédures judiciaires ne peuvent devenir un jeu de vengeance, et certainement pas une atteinte au barreau. L’action entreprise par le procureur général est donc une pure action de dénigrement, une forme claire d’abus de pouvoir et une tentative gratuite de me déstabiliser", conclut l’avocat Walter Van Steenbrugge.