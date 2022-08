La Belgique est officiellement en vague de chaleur, la première depuis 2020

La vague de chaleur a donc commencé le 9 août, avec des pics quotidiens de température à Uccle de 27,6 degrés, 30,6°, 31,4° et 32,1°. Ce samedi, on devrait à nouveau nettement dépasser les 30° sur le territoire. Des températures de 34° sont annoncées pour samedi et 35° pour dimanche. Sur base des prévisions météorologiques, cet épisode caniculaire devrait s'achever en milieu de semaine prochaine, moment où les températures devraient repasser sous la barre des 25°C.

Dès ce dimanche, les nuages devraient gagner du terrain dans le ciel et des averses ne sont pas exclues pour lundi et mardi, ce qui devrait amener un peu de fraicheur.