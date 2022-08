Le château Boekenberg à Deurne ravagé par un incendie, pas de blessés

Le feu s'est déclaré vers 15h30. Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux. Les riverains ont été priés de fermer portes et fenêtres et de couper la ventilation, en raison des dégagements de fumée dans l’atmosphère. La ville d'Anvers a envoyé un avertissement via le système Be-Alert.

Le château était en cours de rénovation, avec notamment des travaux au toit, et devait abriter à terme une dizaine de logements. Il s’agissait d’un projet de co-housing. Personne ne s’y trouvait au moment de l’incendie. On ne déplore donc heureusement aucun blessé.

"Les dégâts matériels sont énormes. Une partie du bâtiment s’est effondrée, tout comme la tour", précisait Wouter Bruyns de la police anversoise. L'origine de l'incendie restait encore inconnue vendredi soir. “Nous n’excluons pas un acte malveillant, mais c’est encore trop tôt pour se prononcer", concluait Wouter Bruyns.