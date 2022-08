Une bande active dans le trafic de drogue et le blanchiment démantelée à Anvers

Sur la base du décryptage de messages envoyés sur le réseau de communications Sky ECC, qui avait déjà permis de lancer l'an dernier en Belgique une vaste opération anti-drogue, la police a identifié un "intermédiaire financier d'Anvers" qui "mettrait ses services à la disposition d'une organisation criminelle (...) qui serait dirigée depuis Dubaï", a expliqué le parquet ce vendredi soir. Selon les enquêteurs, cette organisation aurait généré "environ 15 millions d'euros de profits" en l'espace d'un an et demi.

La police a mené mardi 21 perquisitions à Anvers et dans plusieurs localités flamandes environnantes, saisissant à cette occasion (photo) "des compteuses de billets", des traceurs GPS, des dispositifs permettant de brouiller les communications ("jammers"), ainsi que 900.000 euros en liquide, "des sacs à main, montres et voitures de luxe", a précisé le parquet. Trois des quatre suspects interpellés - des Anversois âgés d'une trentaine d'années - ont été placés sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction "pour suspicion d'importation, trafic et détention de stupéfiants (...) et blanchiment d'argent", et sont considérés par la police comme les principaux responsables du réseau.