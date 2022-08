80 barils de déchets chimiques abandonnés à Tongres

Les barils étaient répartis sur quelques centaines de mètres, ce qui porte à croire qu’ils ont été jetés depuis un véhicule qui roulait. La zone a été balisée et le parquet a été avisé des faits. Une enquête est menée par la police technique et scientifique.

Une entreprise spécialisée devait se charger du nettoyage. L’incident n’est pas isolé dans la province du Limbourg cette année.

Le précédent déversement remonte au 26 juillet et il était le plus important recensé ces deux dernières années. Quelque 183 barils contenant au total environ 3.000 litres de déchets chimiques ont alors été trouvés.

Le parquet appelle donc toute personne qui trouverait pareille situation suspecte à ne pas toucher aux barils et à signaler l’incident à la centrale anonyme pour des affaires de drogue. Elle est joignable via le numéro 0800 20 877 ou via le site internet suivant.