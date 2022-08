Anvers qualifiée de 3e ville au monde la plus favorable aux vélos

L’Index des villes les plus favorables aux vélos est une initiative du bureau international d’assurance Luko. Il repose sur beaucoup de chiffres, comme le nombre de vélos partagés et de postes pour retirer et remettre ces vélos, le nombre d’accidents et de décès impliquants des cyclistes, notamment. Mais la qualité de l’infrastructure est également prise en compte, tout comme le nombre de magasins de vélos.

Le résultat de cette évaluation satisfait beaucoup l’échevin anversois de la Mobilité, Koen Kennis. "Je suis particulièrement content de cette troisième place pour Anvers, avant tout parce qu’elle est étayée par des chiffres. Partout des mesures sont prises pour pouvoir davantage rouler à vélo dans les villes. En tant que ville, il est important de ne pas perdre le peloton et de continuer à investir. C’est ce que nous faisons à Anvers. Avec nos citoyens, nous sommes en train d’en faire une vraie ville cyclable. Nos systèmes de partage de vélos obtiennent de très bons points dans l’index. Les "vélokes" ont réellement permis de redonner le goût du vélo aux Anversois. Mais nous continuons évidemment à investir dans l’infrastructure".