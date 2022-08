Ce dimanche est “la journée la plus chaude" de la canicule, mais les orages approchent

Lundi, éclaircies et champs nuageux se relaieront dans le ciel avec des averses et un risque d'orage. Les maxima oscilleront entre 22 et 27°C, sous un vent généralement modéré. "Les averses seront peu structurées", précise Verbruggen. "Par endroits il y aura de grosses averses et en d’autres endroits il fera encore toujours très sec".

Mardi, il fera à nouveau plus chaud et avant tout sec. Ce n’est qu’à partir de mercredi que le temps se rafraichira, deviendra plus variable avec des risques d’orages. Les températures continueront à descendre au long de la semaine à venir. D’après les prévisions actuelles, il devrait faire moins de 25 degrés dès mercredi ou jeudi, ce qui marquera la fin de la longue vague de chaleur.