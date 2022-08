Grand incendie dans les étables d’une ferme à Peer, des bovins sont décédés

Les pompiers, présents en masse pour combattre l'incendie, ont conseillé aux riverains de garder portes et fenêtres fermées en raison de l'importance du dégagement de fumée. Un message a été envoyé à la population locale via BE-Alert. De l'amiante a par ailleurs été libérée dans l'incendie, le toit de l'une des étables étant en tôle ondulée. Un périmètre de sécurité de 100 mètres été mis en place pendant un certain temps, tandis que les résidents des alentours ont été informés de la propagation possible de particules d'amiante.

"Le périmètre a entretemps été levé. Il n'y a plus de danger pour la santé publique ou l'environnement. L'incendie est maintenant sous contrôle, mais les pompiers devront effectuer des travaux de nettoyage plus tard dans la journée de dimanche et peut-être également lundi", a indiqué le bourgmestre Steven Matheï.

"L'incendie a libéré l'amiante de la toiture, mais les conséquences ont été limitées au site de l'entreprise", a ajouté le bourgmestre. Une autre étable contenait avant tout du foin et du matériel.