Lotte Kopecky championne d'Europe de la course à l'élimination, à Munich

La course a d’ailleurs été perturbée par plusieurs chutes. "Il y a eu tellement de chutes dans la première partie avant la neutralisation", déclarait Lotte Kopecky à l’issue de l’épreuve qu’elle venait de remporter. "Heureusement, tout le monde est OK, Letizia aussi. Je suis contente de ne pas avoir été là. Dès qu'on tombe, on a un peu peur. Je savais que je devais tourner le bouton pour remporter cette course, et cela a heureusement fonctionné. Quand nous sommes reparties, j'étais prête".

"Dans le sprint final, je savais que je ne devais pas attendre trop longtemps. Je ne l'ai pas fait. C'est bien de commencer la compétition comme ça". L'Anversoise disputera encore la course aux points ce dimanche et l'omnium lundi.