Stoffel Vandoorne pour la première fois champion du monde de voitures électriques

Stoffel Vandoorne, qui n'a remporté qu'une seule course cette saison - la sixième à Monaco - succède au palmarès à son équipier chez Mercedes le Néerlandais Nyck De Vries. Il remporte le championnat avec 213 points devant le Néo-Zélandais Mitch Evans (180) et le Suisse Edoardo Mortara (169) qui a remporté la victoire dimanche. Le Courtraisien a fait preuve d'une régularité remarquable cette saison. Il s'est classé dans les points dans quinze des seize courses et est monté sur 8 podiums. Il n'a raté les points qu'au Mexique en terminant onzième. Le titre par équipes revient à Mercedes EQ Formula E Team, celle de Vandoorne, comme en 2021. Elle quitte la Formule E par ce double titre. Le Team a été racheté en vue de la saison prochaine par McLaren, mais le patron Ian James restera aux commandes et l'équipe conservera tous ses éléments. Stoffel Vandoorne possédait 21 points d'avance sur Mitch Evans dernier pilote qui pouvait lui contester le titre avant le départ. Le Belge avait en plus l'avantage de s'élancer de la 4e place sur la grille de cette ultime course, tandis que le pilote Jaguar devait s'élancer de la 13e place. Une place dans le top 7 à l'arrivée l'assurait du 8e titre de l'histoire de la Formule E quel que soit le résultat d'Evans.

Le début de course permit au Suisse Edoardo Mortara (Venturi) de s'emparer de la première place devant Jake Dennis (Andretti) et Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah). Vandoorne assurait sa 4e place. Alors qu'il restait 24 minute de course, la voiture de sécurité dut intervenir le temps d'écarter la Nissan de Maximilian Günther immobilisée sur la piste. Evans était remonté à la 8e place. À la relance, un accrochage entre Dennis et Da Costa relégua le Portugais loin dans le classement. Vandoorne héritait de la 3e place derrière Mortara et Dennis. Il passait finalement à la 2e place sous le dernier drapeau à damiers de la saison devant Jake Dennis, pénalisé de 5 secondes pour son accrochage avec Da Costa. Stoffel Vandoorne roulera la saison prochaine pour l'équipe DS Andretti en Formule E. "C'est la meilleure sensation jamais ressentie", avouait Stoffel Vandoorne (photo) à l'arrivée de la 16e épreuve du championnat du monde de Formule E, à Séoul. "Nous avons réalisé une saison très régulière. La voiture était fantastique et l'équipe a fait un excellent travail. Chacun d'entre nous le mérite. Ce que nous avons réalisé est quelque chose de spécial", déclarait le coureur courtraisien juste après la course.

