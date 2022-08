Affluence record à la Côte : "Les touristes étrangers contribuent à la réussite"

Grâce à la canicule et le week-end prolongé de l’Assomption, le littoral belge accueille ces 13, 14 et 15 août un nombre record de visiteurs. Pour la nuit de samedi à dimanche, le secteur touristique de la Côte a enregistré 310.000 nuitées. C’est un record pour cet été et l’été 2021.