La nostalgie pour les avions et voitures de collection attire 10.000 visiteurs à Schaffen

"Les oldtimers m’intéressent. Avant tout les véhicules d’avant les années 1960. Il y a encore du chrome et on peut encore y bricoler soi-même", expliquait Jean Bruggemans, l’un des visiteurs. "Les biplans me fascinent aussi. C’est fantastique de pouvoir les voir voler ici, mais aussi décoller et atterrir".

Karsten Truyers est amateur d’avions. "L’aviation est ma passion, depuis des années. Quand j’étais enfant déjà, j’allais à des meetings, avec mon grand-père et mon père. J’essaie de venir à Schaffen tous les ans. A l’heure actuelle, tout est fait de plastique, mais moi je suis attiré par les vieilles techniques. C’est de la mécanique et c’est épuré. Tandis que les appareils modernes sont bourrés de technique. Les appareils anciens sont attirants en raison de leur simplicité".