Le Marché Rubens est de retour à Anvers, pour la fête des mères

"C’est différent des marchés habituels", indiquait un visiteur à Radio 2, faisant référence aux costumes d’époque portés par les marchands ambulants. "Nous venons tous les ans au Marché Rubens. C’est magnifique que tout le monde est en costumes traditionnels".

Sur ce marché, on trouve des articles comme des vêtements, des chaussures, des livres, des montres et horloges, des fruits, du chocolat et tant d'autres articles présentés sur les marchés habituels.

Pour nombre d’Anversois, le marché Rubens du 15 août est une vraie tradition, liée à la fête des mères - qui est célébrée uniquement à Anvers à l'Assomption. Il début à 8h du matin et referme ses portes à 21h sur la Grand-Place, mais aussi à la Kaasrui et la Suikerrui, ainsi qu’aux quais Ernest Van Dijck et Plantin. Sur la place Sint-Jansvliet, un marché aux puces et d’antiquités ouvre spécialement ses portes pour le "Rubensmarkt".