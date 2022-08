Le nouveau plan de circulation entre en vigueur à Bruxelles : le trafic de transit dévié

Une série de mesures ont déjà été mises en œuvre au cours des derniers mois dans la perspective de cet apaisement du centre de la ville. Une série d'autres entreront en vigueur ultérieurement pour rendre celui-ci plus accessible: adaptation du système de téléjalonnement pour les parkings publics en collaboration avec la Région, nouvelles lignes de tram reliant Rogier à Neder-Over-Heembeek et Belgica à la Gare Centrale, nouvelle ligne de métro 3, reliant le centre-ville au Nord et au Sud de la Région, réaménagement du boulevard Adolphe Max, de la rue Sainte-Catherine et des rues autour du nouveau centre administratif Brucity.

Pierre angulaire de la préparation du projet, le processus de participation se poursuivra après la mise en œuvre du schéma de circulation. La Ville de Bruxelles propose à des citoyens du Pentagone d'enregistrer le trafic qui passe à leur fenêtre, grâce à Telraam, une organisation de Citizen Science. Elle impliquera également les habitants lors de la réflexion concernant l'occupation de l'espace libéré à la suite des différentes interventions: ils pourront dire s'ils souhaitent plus de verdure, une aire de jeux, un espace terrasse, plus d'espace pour se promener ou se reposer, a souligné le collège des bourgmestre et échevins.