Les autorités flamandes veulent aider les PME à économiser de l’eau

D’ici la fin de 2022, toutes les PME qui consomment annuellement au moins 500 mètres cube d’eau pourront bénéficier gratuitement d’un scanner de cette consommation (‘waterscan’). Un expert d’un bureau d’étude se rendra dans ces entreprises pour y analyser la consommation. Trois semaines plus tard, environ, les PME visitées recevront un bilan détaillé et des suggestions concrètes pour économiser de l’eau.

En plus de cela, une deuxième série d’investissements visant à économiser de l’eau est soutenue par le "Blue Deal" - la politique flamande de lutte contre la sécheresse.

"Ces investissements concernent, par exemple, la réduction de consommation d’eau via des technologies innovantes, recueillir de l’eau de pluie ou réutiliser de l’eau après épuration", précise le ministre Jo Brouns (photo). Via le Blue Deal, une douzaine de projets sont actuellement soutenus avec plus de 200.000 euros de subsides. Grâce à ces douze projets, ce sont environ 8.500 mètres cubes d’eau qui sont économisés par an.