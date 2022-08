Tous les mammifères devront recevoir plus de place dans les zoos flamands

Concrètement, dès le 1er janvier 2029, les mammifères tels que les ours, les félins, les marsupiaux, les ongulés, les rongeurs et les petits carnivores devront recevoir des habitats plus adaptés et plus spacieux. Ainsi, le tigre devra bénéficier d’un enclos à l’extérieur de 550 m² minimum, contre 100 m² actuellement. Un rhinocéros blanc devra pouvoir vivre dans un enclos extérieur de minimum 2.000 m², alors qu’actuellement 1.000 m² sont imposés.

Un enclos extérieur pour un ours polaire devra atteindre minimum 1.000 m², contre 400 m² actuellement. Par espèce d’animaux, d’autres exigences seront fixées. Les ours devront ainsi avoir une structure pour grimper, les félins devront pouvoir regarder au loin depuis un point plus élevé et avoir chacun un endroit pour dormir. Pour les marsupiaux, il faudra des sols manipulables.

Les nouvelles normes sont basées sur des conseils détaillés de la Commission des zoos, qui comprend des experts dans les domaines du bien-être animal, de la biologie, de l’éducation, de l’éthique et des techniques d’élevage. "Les règles dataient", expliquait le vétérinaire Tim Bouts, membre de cette Commission, ce mardi dans l’émission "De Ochtend" (VRT). "Nos connaissances des animaux et de leurs besoins ont énormément évolué ces 20 dernières années. Il était donc évident que nous devions revoir les normes".