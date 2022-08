Un homme de 34 ans arrêté après la mort suspecte d'un homme à Anvers

La victime, visiblement blessée, serait descendue lundi soir d'une voiture à la Coninckplein d’Anvers, non loin de la Gare centrale, et se serait effondrée un peu plus loin. L'homme est décédé sur place. Les services de secours arrivés rapidement sur la place n’ont plus rien pu faire pour le sauver.

L’homme avait été poignardé et est décédé de ses blessures. Peu avant, vers 19h, la police avait été prévenue par un appel téléphonique que des coups de feu avaient été entendus dans la Bredastraat, un peu plus loin au nord de la ville. Elle s’est rendue sur place, mais l’enquête n’a mené à aucun élément concret.

La justice analyse maintenant si les deux événements peuvent être liés. La police a entretemps pu arrêter un suspect lundi soir, un homme de 34 ans. "Le rôle et l'implication du suspect présumé feront l'objet d'une enquête approfondie", précise le parquet.