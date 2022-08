De gros orages escomptés localement, code jaune pour plusieurs provinces

Jeudi, le temps sera variable et nuageux après la disparition des brumes matinales, avec des risques d’averses à l’ouest et au centre du pays. Pour l’est du pays, l’IRM escompte de grosses averses, avec des risques d’orage. Les maxima oscilleront entre 21 et 27 degrés.

Vendredi, pluie et rafales de vent traverseront le pays, surtout dans l’après-midi et à l’est. Les températures se situeront entre 21 et 25 degrés.

Samedi, le temps devrait rester sec partout, avec du soleil et par endroits des nuages qui ne disparaitront pas. Le thermomètre restera coincé entre 19 et 24 degrés.

Dimanche débutera sec, mais les nuages gagneront du terrain dans le ciel, et dans l’après-midi ou en soirée il pourrait y avoir des épisodes pluvieux. Comme samedi, les températures oscilleront entre 19 et 24 degrés.