Etrange accident à Bruxelles: un conducteur blessé par la remontée d'une borne

La victime suivait une voiture de près, ce qui fait qu'elle n'a pas vu devant elle le poteau en question installé dans le cadre du nouveau plan de circulation entré en vigueur mardi dans le Pentagone bruxellois. Elle pointe également des manquements au niveau des informations affichées, qui font état d'une période de tolérance jusqu'au 1er octobre.

Selon François Descamps, porte-parole de l'échevin de la Mobilité et des Travaux publics Bart Dhondt, le conducteur n'avait plus le droit de passer à cet endroit et la période de tolérance pour le nouveau plan de circulation ne constitue pas une autorisation à continuer d'y circuler.

Un porte-parole de la police locale a expliqué que la borne en cause fonctionne comme la barrière d'un parking. Elle doit fermer le passage après chaque véhicule. Le conducteur n'avait pas jugé nécessaire de se faire transporter en ambulance à l'hôpital sur le coup, mais il a finalement été hospitalisé par la suite. Il avance souffrir de brûlures aux bras, de coupures à la jambe et de douleurs au niveau de la poitrine, qui aurait été compressée lors de l'accident.