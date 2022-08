La canicule est terminée, des pluies torrentielles provoquent des inondations à Gand

Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations en Flandre orientale (photo), et notamment dans le centre de Gand ce mercredi après-midi, les égouts étant incapables d'absorber toute l'eau en certains endroits. Les voitures étaient obligées de rouler au pas, les rues étant sous eau. Les pompiers ont reçu quelque 150 appels. "Entretemps, il ne pleut plus, mais il faudra encore pomper l’eau jusque tard ce soir", précisait le porte-parole Björn Bryon. L’IRM maintient jusqu’à ce mercredi soir le code jaune pour des orages, en Flandres orientale et occidentale, au littoral, dans le Hainaut, en provinces de Namur et du Luxembourg. Quant à la vague de chaleur nationale, elle a pris fin ce mercredi, les températures ne grimpant plus jusqu’à 25 degrés. Elle aura duré huit jours au total.