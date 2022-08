Plus de 35 tonnes de cocaïne saisies en six mois au port d'Anvers

Le ministre des Finances veut continuer à investir dans les services de douane. Quelque 108 douaniers supplémentaires seront ainsi engagés et des investissements seront effectués dans des scanners pour les quais du port anversois et des scanners portables pour des contrôles rapides. Vincent Van Peteghem plaide en faveur d’une stratégie claire à long et moyen terme, mais aussi d’une collaboration accrue aux niveaux national, européen et international.

Le ministre réfute les propos du bourgmestre anversois Bart De Wever, qui a déclaré à plusieurs reprises que la lutte contre la drogue n’était pas une priorité pour les autorités fédérales. "Regardez quels efforts font la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, avec la mise à jour qu’ils veulent mener à bien". Le ministre parle de 350 millions d’investissements pour renforcer la police d’ici 2023 et engager 400 personnes en plus à la police fédérale judiciaire.